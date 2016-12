Real Madrids Alvaro Arbeloa sorgt für Twitter-Skandal

Alvaro Arbeloa hatte sich nicht unter Kontrolle

Real Madrids Alvaro Arbeloa hat nach dem gewonnen Champions-League-Finale gegen Stadtrivale Atletico mit einem beleidigenden Tweet, womöglich gegen Ex-Champion Bayern München, für einen Skandal gesorgt.



Der Spanier postete ein Bild von sich und dem Henkelpott aus dem Inneren des Estadio da Luz vor einem Bild des letztjährigen Siegers Bayern München und schrieb neben: "We are the Champions! Hala Madrid!", auch "hijos de puta" (Hurensöhne) zu seinem Foto.





Ob die Beleidigung gegen die Münchner oder wie von "La Vanguardia" spekuliert generell gegen seine Kritiker gerichtet war, ist unklar.Real Madrid hatte auf dem Weg zum 4:1-Sieg nach Verlängerung im Endspiel gegen die Rojiblancos auch den deutschen Rekordmeister im Halbfinale mit zwei Siegen (1:0, 4:0) ausgeschaltet.