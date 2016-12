Medien: Aaron Hunt steht vor Wechsel zum VfL Wolfsburg

Aaron Hunt könnte schon bald für den VfL Wolfsburg auf Torejagd gehen

Stürmer Aaron Hunt steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum Bundesligisten VfL Wolfsburg. "Wir haben die Sache geprüft und Gespräche mit dem Spieler geführt", sagte VfL-Manager Klaus Allofs den Wolfsburger Nachrichten: "Ich hoffe, dass wir Aaron in den Gesprächen den VfL schmackhaft machen konnten. Es liegt jetzt nur noch an ihm."



Der 27 Jahre alte Hunt hatte zuletzt erklärt, Werder Bremen nach 13 Jahren verlassen zu wollen. "Ich gehe davon aus, dass er sich in den nächsten Tagen entscheidet. Die Mitkonkurrenten sind da, aber der VfL wäre für ihn die beste Lösung", sagte Allofs.

