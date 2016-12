Arturo Vidal weiter in Chiles WM-Kader

Arturo Vidal bleibt weiterhin im Kader

Arturo Vidal steht trotz seiner Knieoperation weiter im erneut ausgedünnten Aufgebot Chiles für die WM (12. Juni bis 13. Juli). Trainer Jorge Sampaoli strich am Samstag den verletzten Mittelfeldspieler Pedro Pablo Hernández sowie Enzo Andía, Paulo Garcés, Gustavo Canales, Esteban Paredes und Matias Fernández. Einen Spieler muss Sampaoli bis zum 2. Juni noch ausmustern.



Chile gilt beim Weltturnier in Brasilien als Geheimfavorit, allerdings warten schwere Vorrundengegner auf die Südamerikaner. In der Gruppe B trifft Chile auf Weltmeister Spanien, Vizeweltmeister Niederlande und Australien.





Das erweiterte WM-Aufgebot im Überblick:

Claudio Bravo (Real Sociedad San Sebastián/Spanien), Johnny Herrera (Universidad de Chile/Chile), Cristopher Toselli (Universidad Católica/Chile)Gary Medel (Cardiff City/Wales), José Rojas (Universidad de Chile/Chile), Eugenio Mena (FC Santos/Brasilien), Gonzalo Jara (Nottingham Forest/England), Marcos González (Unión Española/Chile)Arturo Vidal, Mauricio Isla (Juventus Turin/Italien), Marcelo Díaz (FC Basel/Schweiz), Francisco Silva (CA Osasuna/Spanien), Rodrigo Millar (CSD Atlas/Mexiko), Felipe Gutiérrez (FC Twente Enschede/Niederlande), José Pedro Fuenzalida (Colo Colo/Chile), Carlos Carmona (Atalanta Bergamo/Italien), Jean Beausejour (Wigan Athletic/England), Charles Aránguiz (SC Internacional/Brasilien), Miiko Albornoz (Malmö FF/Schweden)Alexis Sánchez (FC Barcelona/Spanien), Eduardo Vargas (FC Valencia/Spanien), Jorge Valdivia (Palmeiras/Brasilien), Mauricio Pinilla (Cagliari Calcio/Italien), Fabián Orellana (Celta Vigo/Spanien)