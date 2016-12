Zwei deutsche Duos im Halbfinale

Laura Ludwig steht mit Kira Walkenhorst im Halbfinale

Die deutschen Beachvolleyballerinnen haben beim World-Tour-Turnier in Prag ein Finalticket sicher. Nach zwei Siegen ohne Satzverlust zogen die deutschen Meisterinnen Laura Ludwig/Kira Walkenhorst (Hamburg) sowie Katrin Holtwick/Ilka Semmler (Essen) am Samstag in das Halbfinale ein und treffen dort am Sonntag (10.00 Uhr) im deutschen Duell aufeinander.



Ludwig/Walkenhorst gewannen ihre Spiele gegen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig (Österreich) und Heather Bansley/Sarah Pavan (Kanada) klar mit 2:0. Mit den gleichen Ergebnissen siegten Holtwick/Semmler gegen Emilia und Erika Nyström (Finnland) und Maria Antonelli/Juliana (Brasilien).



Für Karla Borger/Britta Büthe (Stuttgart) war dagegen im Viertelfinale Schluss. Die Vize-Weltmeisterinnen unterlagen den Österreicherinnen Doris und Stefanie Schweiger mit 1:2. Zuvor hatte das Duo die Kasachinnen Tatjana Maschkowa/Irina Zimbalowa mit 2:0 ausgeschaltet. Bereits in der Hoffnungsrunde war für Victoria Bieneck/Julia Großner (Berlin) nach einem 1:2 gegen Maschkowa/Zimbalowa Schluss gewesen.

