Yao Ming will Los Angeles Clippers kaufen

Yao Ming könnte bald Besitzer der Clippers sein

Der ehemalige NBA-Profi Yao Ming bereitet offenbar ein Angebot für den Kauf der Los Angeles Clippers vor. Laut ESPN.com bemüht sich der 33 Jahre alte Chinese, der in der NBA von 2002 bis 2011 für die Houston Rockets spielte, um Investoren.



Der Wert der kalifornischen Franchise wird auf etwa 600 Millionen Dollar (rund 440 Millionen Euro) taxiert. Ming gehören in seiner Heimat bereits die Shanghai Sharks. Am Freitag war bekannt geworden, dass der in einen Rassismus-Skandal verwickelte und bereits lebenslang gesperrte Clippers-Inhaber Donald Sterling einen Verkauf des Klubs in die Wege leitet. Nach Angaben von US-Medien hat der 80-Jährige die Kontrolle über den Klub an seine Ehefrau Shelly übertragen, die mit der Liga in Verhandlungen steht.





Weitere US-Sport Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 11:38 US-Sport | NBA NBA: Schröder kassiert mit Atlanta Heimniederlage Trotz eines erneut gut aufgelegten Dennis Schröder haben die Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eine Heimniederlage kassiert. Das Team aus Georgia unterlag...