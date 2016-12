WM 2015: DEB-Auswahl gegen Schweiz und Österreich

Danny aus den Birken trifft unter anderem auf Kanada

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihre Vorrundenspiele bei der WM 2015 in Tschechien in der Hauptstadt Prag. Gegner sind unter anderem die Nachbarn Schweiz und Österreich. Zudem bekommt es das Team von Bundestrainer Pat Cortina in der Gruppe A mit dem WM-Dritten Schweden, Olympiasieger Kanada, dem Gastgeber Tschechien, Lettland und Frankreich zu tun.



In der Gruppe B in Ostrava spielt neben Weltmeister Russland auch der "Vize" Finnland. Die USA, Slowakei, Norwegen, Weißrussland, Aufsteiger Slowenien und Dänemark komplettieren diese Staffel.

