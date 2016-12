San Antonio Spurs kassieren erste Niederlage gegen Oklahoma City Thunder

Russel Westbrook war erfolgreichster Scorer der Partie (26 Pkt.)

Vorjahresfinalist San Antonio Spurs hat im Playoff-Halbfinale der NBA einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Texaner verloren Spiel drei bei den Oklahoma City Thunder 97:106 und führen in der best-of-seven-Serie nur noch 2:1.



Oklahomas Russell Westbrook war mit 26 Punkte Topscorer der Partie, MVP Kevin Durant steuerte 25 Zähler bei. Manu Ginobili war bester Schütze der Gäste (23), die ihre beiden Heimspiele zum Serienauftakt gewonnen hatten. Spiel vier findet am Dienstag erneut in Oklahoma City statt.

Weitere US-Sport Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 11:38 US-Sport | NBA NBA: Schröder kassiert mit Atlanta Heimniederlage Trotz eines erneut gut aufgelegten Dennis Schröder haben die Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eine Heimniederlage kassiert. Das Team aus Georgia unterlag...