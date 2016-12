Rory McIlroy gewinnt nach Aufholjagd, Thomas Björn verspielt Titel mit schwacher Schlussrunde

Rory McIlroy feierte seinen Triumph ausgiebig

Rory McIlroy sichert sich nach einer furiosen Aufholjagd mit einer 66 am Schlusstag den Titel beim BMW PGA Championship in Wentworth. Es war bereits der sechste Titel auf der European-Tour für den 25-Jährigen, der das Turnier mit 274 Schlägen beendete.



Der Nordire profitierte dabei auch von einer schwachen Schlussrunde des bisherigen Führenden Thomas Björn, der mit einer 75er Runde einen rabenschwarzen Tag erwischte, seinen Vorsprung von fünf Schlägen somit nicht halten konnte und am Ende auf 276 Gesamtschlägen kam. Allein am sechsten Loch verlor der Däne mit einem Triple-Bogey drei Schläge auf seine Kontrahenten und landete am Ende sogar nur auf dem geteilten dritten Platz. Den zweiten Rang holte sich der Ire Shane Lowry, nachdem er einen sensationellen Putt über das komplette Grün der 18 versenkte.

Siem und Kaymer in Top-15

Das Duo Martin Kaymer und Marcel Siem sorgte für einen versöhnlichen Abschluss der deutschen Teilnehmer in Surrey. "Wir haben gut gespielt und den Score zusammengehalten. Ein, zwei Birdies hätten wir wahrscheinlich gerne noch gemacht. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Runde", sagte Kaymer gegenüber "Golf.de".Während Siem mit einer starken 68er Runde abschloss und damit auf dem geteilten siebten Platz landete, reichte es für Martin Kaymer mit insgesamt 281 Schlägen für Platz 12. Der dritte deutsche Starter Maximilian Kieffer war am Cut gescheitert.