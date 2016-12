Philipp Kohlschreiber triumphiert bei Turnier in Düsseldorf

Philipp Kohlschreiber konnte vollends überzeugen

Philipp Kohlschreiber hat beim Turnier in Düsseldorf triumphiert und fährt mit Selbstvertrauen zu den French Open nach Paris. Im Rochusclub besiegte der 30-jährige Augsburger den Kroaten Ivo Karlovic mit 6:2, 7:6 (7:4) und feierte bereits seinen vierten Sieg in Deutschland. "Es ist eines der schönsten Gefühle, ein Turnier zu gewinnen. Man hat selten die Gelegenheit dazu", sagte Kohlschreiber: "Ich habe schon diesen Anspruch an mich selbst gehabt, und es lief so viel gut in dieser Woche."



Nach dem Erfolg gönnte er sich "ein paar Minuten für mich allein in der Kabine", dann ging es mit dem Auto Richtung Roland Garros: "Ich nehme Punkte, Selbstvertrauen und Spaß mit nach Paris. Es ist einfach geil."





Heimvorteil genutzt

Nur vier Karlovic-Asse

Riba erste Hürde

Weitere Tennis Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 10:15 Tennis Nach Messerattacke! Kvitova vor langer Zwangspause Die gute Nachricht vorneweg: Petra Kvitova wird nach der abscheulichen Messerattacke wieder Tennisspielen können. Doch nach einer langen Operation droht der Linkshänderin eine lange...

21.12. 13:34 Tennis Kerber nach Kvitova-Überfall geschockt Angelique Kerber hat "vollkommen geschockt" auf die Messer-Attacke auf Petra Kvitova reagiert. "Es ist einfach nur schrecklich und unbegreiflich. Ich bin in Gedanken bei Petra und hoffe,...

Die Olympia-Absage 2012, die ewigen Querelen um den Davis Cup und der Rauswurf aus der Nationalmannschaft haben eine Tatsache überlagert: Spielt Kohlschreiber in oder für Deutschland, wächst der Allrounder oft über sich hinaus.Zweimal gewann er auf Sand in München (2007 und 2012), einmal beim Rasenturnier in Halle/Westfalen (2011). Nun der Triumph bei den Düsseldorf Open, für den er 77.315 Euro kassierte.Kohlschreiber war als Topgesetzter in das Sandplatzturnier am Rolander Weg gestartet und wurde seiner Favoritenrolle gerecht; im Finale sogar recht problemlos. Karlovic verbreitete mit seinem Aufschlag deutlich weniger Schrecken als in den vorangegangen Matches, zudem wirkte der 35-Jährige noch hüftsteifer als ohnehin. "Zu Beginn hatte ich Probleme mit dem Rücken, deshalb konnte ich nicht so hart aufschlagen wie sonst", sagte Karlovic.Vier Meter hinter der Grundlinie wartete Kohlschreiber auf die Aufschläge des längsten Spielers im Profizirkus. Nur vier Asse ließ der Weltranglisten-29. zu und beraubte Karlovic damit seiner größten Stärke.Einzig im zweiten Durchgang erlaubte sich "Kohle" einen unkonzentrierten Moment, als er beim Stand von 4:3 erstmals seinen eigenen Aufschlag abgab.Dennoch: Nach 72 Minuten verwandelte Kohlschreiber seinen dritten Matchball zum hochverdienten Sieg. Bereits beim Masters in Rom in der vergangenen Woche hatte er aufsteigende Tendenz bewiesen und dem Weltranglistenzweiten Novak Djokovic (Serbien) einen Satz abgenommen. Die Form stimmt - rechtzeitig zum Höhepunkt der Sandplatzsaison.In Paris trifft Kohlschreiber zum Auftakt am Montag oder Dienstag auf den Spanier Pere Riba. In Runde zwei könnte erneut der Usbeke Denis Istomin warten, gegen den Kohlschreiber im Halbfinale von Düsseldorf erstmals gewann.Laut Setzliste kreuzt dann Wimbledonsieger Andy Murray (Großbritannien) seinen Weg, der ihn erneut in die zweite Woche führen soll. Dort stand er auch im vergangenen Jahr, ehe er Djokovic in vier Sätzen unterlag.Ob Kohlschreiber seinen Titel 2015 in Düsseldorf verteidigen kann, ist ungewiss. Ohne Titelsponsor werde es schwierig, die Veranstaltung im kommenden Jahr erneut durchzuführen, betonte Turnierdirektor Dietloff von Arnim."Wir wollen und müssen einen Titelsponsor finden", sagte von Arnim und kündigte an: "Wir kämpfen um 2015." Gespräche mit zwei Interessenten wurden in der Woche geführt.