Philipp Kohlschreiber trennt sich vorerst von seinem Trainer und gehört wieder zu den Top-25 der Welt

Philipp Kohlschreiber klettert in der Weltrangliste nach oben

Philipp Kohlschreiber wird vorläufig nicht mehr auf die Dienste seines bisherigen Trainers Markus Wislsperger zurückgreifen. Nach Informationen der "SZ" habe man sich "auf Zeit" getrennt. Bereits bei Kohlschreibers Turniersieg am Wochenende in Düsseldorf hatte Wislsperger nicht mehr in der Box des Weltranglisten-24. aus Augsburg gesessen.



Kohlschreiber wird nun von seinem Manager Stephan Fehske trainiert, der den 30-Jährigen bereits vor dem Engagement mit Wislsperger gecoacht hatte. "Er wollte einfach eine kleine Auszeit", sagte Fehske der SZ, "er hat gerade den Spaß auf dem Platz zurückgefunden." In der ersten Runde der French Open in Paris (bis 8. Juni) trifft der einstige Davis-Cup-Spieler Kohlschreiber auf den Spanier Pere Riba. Am vergangenen Samstag hatte Kohlschreiber das ATP-Turnier in Düsseldorf dank eines 6:2, 7:6 (7:4)-Finalsiegs über den Kroaten Ivo Karlovic gewonnen.



Dank des Sieges bei den Düsseldorf Open ist "Kohli" wieder in die "Top 25" der Weltrangliste eingezogen. Der Augsburger verbesserte sich mit seinem insgesamt fünften Turniererfolg vom 29. auf den 24. Platz. Für Kohlschreiber, dessen höchste Platzierung ein 16. Rang (2012) ist, war es der vierte Turniersieg in Deutschland. Zuvor hatte der 30-Jährige bereits in München (2007 und 2012) und Halle/Westfalen (2011) triumphiert.



Angeführt wird das Ranking weiter vom Spanier Rafael Nadal vor Boris Beckers Schützling Novak Djokovic (Serbien) und Australian-Open-Gewinner Stan Wawrinka aus der Schweiz. Bester Deutscher ist Tommy Haas auf Platz 18.





Weitere Tennis Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 10:15 Tennis Nach Messerattacke! Kvitova vor langer Zwangspause Die gute Nachricht vorneweg: Petra Kvitova wird nach der abscheulichen Messerattacke wieder Tennisspielen können. Doch nach einer langen Operation droht der Linkshänderin eine lange...