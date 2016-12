Michael Stich will Rafael Nadal zum ATP-Turnier in Hamburg lotsen

Michael Stich ist der Direktor des Turniers in Hamburg

Turnierdirektor Michael Stich will den spanischen Superstar und Branchenprimus Rafael Nadal (27) zum Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum lotsen. "Wir werden alles daran setzen, ihn zu überzeugen", sagte der frühere Wimbledonsieger der Hamburger Morgenpost mit Blick auf die Veranstaltung in der Hansestadt vom 14. bis 20. Juli: "Sechs Wochen vor Turnierstart schließt die Meldeliste, dann wissen wir mehr." Der Weltranglistenerste Nadal hatte das ATP-Turnier in Hamburg 2008 gewonnen.

