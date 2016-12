Max Hoff und Sebastian Brendel dominieren nach Belieben

Max Hoff präsentierte sich in sehr guter Verfassung

Kajak-Weltmeister Max Hoff und Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel dominieren die internationale Konkurrenz weiter nach Belieben. Beim dritten und letzten Saisonweltcup der Kanuten im ungarischen Szeged feierten Hoff (Essen) und Brendel (Potsdam) ihre jeweils dritten Siege und wiederholten damit ihren Triumph im Gesamtweltcup aus dem Vorjahr eindrucksvoll.



Hoff setzte sich im Kajak-Einer über 1000 m in 3:36,761 Minuten souverän vor dem Australier Murray Stewart (3:38,291) durch. Brendel ließ im C1 über den Kilometer in 4:02,537 Minuten dem Ungarn Attila Vajda (4:03,995) keine Chance. Für Hoff und Brendel war es damit eine gelungene Generalprobe für die Heim-EM in Brandenburg (11. bis 13. Juli).

Rendschmidt und Groß mit zweitem Platz

Die Weltmeister Max Rendschmidt/Marcus Groß (Essen/Berlin) mussten sich im Kajak-Zweier über 1000 m ebenso mit dem zweiten Platz begnügen wie Yul Oeltze/Ronald Verch (Magdeburg/Potsdam) im Canadier-Zweier über die gleiche Strecke.Die fünfte Podestplatzierung für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) in den sieben am Samstag ausgefahrenen olympischen Klassen holten etwas überraschend Sabrina Hering/Steffi Kriegerstein (Karlsruhe/Dresden) mit dem dritten Rang im Kajak-Zweier der Frauen über 500 m.Am Sonntag stehen in Szeged fünf weitere Endläufe in den olympischen Klassen an. Dabei werden Ronald Rauhe/Tom Liebscher (Potsdam/Dresden) im K2 über 200 m die größten Chancen eingeräumt.