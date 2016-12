Katrin Holtwick und Ilka Semmler im Finale von Prag

Katrin Holtwick steht mit Ilka Semmler im Finale

Katrin Holtwick und Ilka Semmler (Essen) haben beim World-Tour-Turnier in Prag das Finale erreicht. Im Duell gegen die deutschen Meisterinnen Laura Ludwig/Kira Walkenhorst (Hamburg), die Anfang Mai in Shanghai als erstes deutsches Paar einen Grand Slam gewonnen hatten, siegte das Duo nach 43 Minuten mit 2:0 (21:19, 21:17).



Im Endspiel am Nachmittag (15.00 Uhr) trifft das an Position drei gesetzte Paar auf die topgesetzten Tschechinnen Kristyna Kolocova/Marketa Slukova. Ludwig/Walkenhorst spielen im kleinen Finale (14.00) um den dritten Platz.



Für Karla Borger/Britta Büthe (Stuttgart) war dagegen im Viertelfinale Schluss gewesen. Die Vize-Weltmeisterinnen waren am Samstag den Österreicherinnen Doris und Stefanie Schweiger mit 1:2 unterlegen. Zuvor waren bereits in der Hoffnungsrunde Victoria Bieneck/Julia Großner (Berlin) nach einem 1:2 gegen Maschkowa/Zimbalowa ausgeschieden.

