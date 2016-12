Holt der FC Chelsea Raphael Varane als Ersatz für David Luiz?

Raphael Varane steht bei Real Madrid unter Vertrag

Nach dem Rekordtransfer von David Luiz zu Paris St. Germain sucht der FC Chelsea nach einem neuen Innenverteidiger. Medienberichten aus England zufolge haben die Blues dabei Real Madrids Raphael Varane ins Visier genommen.



Nach Informationen des "Guardian" will Chelsea demnächst bei Real seine Chancen auf einen Wechsel des 21-Jährigen ausloten. Nachdem der Franzose in der Vorsaison unter Jose Mourinho zum Stammspieler avancierte, kam er in der vergangenen Spielzeit, auch bedingt durch mehrere Verletzungen, nur auf 14 Liga-Einsätze. Allerdings läuft sein Vertrag bei den Königlichen noch bis 2017.





Weitere International Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 23:14 Fußball | International Last-Minute-Ausgleich rettet Napoli einen Punkt Der AC Florenz trennt sich am 18. Spieltag der Serie A 3:3 (0:1) mit dem SSC Neapel. Lorenzo Insigne (25.) und Dries Mertens (68.) brachten die Gäste zwei Mal in Führung, Federico...

22.12. 22:50 Fußball | International Roma dreht Partie gegen Chievo Am 18. Spieltag der Serie A gewann der AS Rom gegen Chievo Verona mit 2:1 (1:1). Jonathan de Guzman brachte die Gäste in Führung (37.), Stephan El Shaarawy (45.+1) und Edin Dzeko...

22.12. 22:15 Fußball | International Nigeria-Youngster Onyekuru träumt von Arsenal-Wechsel Linksaußen Henry Onyekuru vom belgischen Erstligisten KAS Eupen mischt derzeit kräftig die Liga auf. Wettbewerbsübergreifend hat der 19-Jährige in 22 Spielen bereits zehn Tore...

Zusätzlich soll ein neuer Linksverteidiger kommen, da der auslaufende Vertrag von Ashley Cole nicht verlängert wurde. Wie die Zeitung berichtet, hat Chelsea hierfür Alberto Moreno vom FC Sevilla sowie Atleticos Filipe Luis auf dem Schirm.Für umgerechnet knapp 50 Millionen Euro wechselt Luiz zu PSG, mit zusätzlichen Prämien soll die Summe auf bis zu 61 Millionen Euro ansteigen können. Der hohe Preis soll unter anderem dadurch zustande gekommen sein, dass sich die Pariser gegen die Konkurrenz des FC Bayern und des FC Barcelona durchsetzen musste. Es ist die höchste Ablösesumme, die jemals für einen Abwehrspieler gezahlt wurde.Autor: Adrian Bohrdt