Gerhard Kleppinger bleibt Co-Trainer beim SV Sandhausen

Gerhard Kleppinger erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2015

Gerhard Kleppinger bleibt Co-Trainer von Alois Schwartz bei SV Sandhausen. Dies teilte der Verein am Sonntag mit.



Nach Cheftrainer Schwartz und Torwarttrainer Daniel Ischdonat, die beide bis zum 30. Juni 2015 an den Verein gebunden sind, hat auch Kleppinger seine vertragliche Bindung in der Kurpfalz um ein Jahr bis Ende Juni 2015 verlängert. Den Betreuerstab komplettiert Joachim Kranz als Reha-Trainer.

