Eugenie Bouchard holt in Nürnberg ersten Titel auf der WTA-Tour

Eugenie Bouchard könnte in Paris für eine Überraschung sorgen

Die Kanadierin Eugenie Bouchard hat in Nürnberg ihr erstes Turnier auf der WTA-Tour gewonnen. Die 20-Jährige setzte sich im Endspiel des mit 250.000 Dollar dotierten Nürnberger Versicherungscups gegen Karolina Pliskova (Tschechien) 6:2, 4:6, 6:3 durch und gehört nun bei den French Open in Paris (25. Mai bis 8. Juni) zum erweiterten Favoritenkreis.



Bouchard war hinter Angelique Kerber an Position zwei gesetzt und gab im Turnierverlauf keinen Satz ab. Kerber hatte im Viertelfinale überraschend gegen Pliskova verloren, die Weltranglistenneunte aus Kiel ist vor dem Höhepunkt in Roland Garros auf der Suche nach ihrer Sandplatzform.





Weitere Tennis Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 10:15 Tennis Nach Messerattacke! Kvitova vor langer Zwangspause Die gute Nachricht vorneweg: Petra Kvitova wird nach der abscheulichen Messerattacke wieder Tennisspielen können. Doch nach einer langen Operation droht der Linkshänderin eine lange...

21.12. 13:34 Tennis Kerber nach Kvitova-Überfall geschockt Angelique Kerber hat "vollkommen geschockt" auf die Messer-Attacke auf Petra Kvitova reagiert. "Es ist einfach nur schrecklich und unbegreiflich. Ich bin in Gedanken bei Petra und hoffe,...

Ganz anders Bouchard, die ihrem Aufstieg in der Weltrangliste (Platz 19) nun den ersten Titel auf der Frauentour hinzufügte. Bereits bei den Australian Open im Januar hatte Bouchard das Halbfinale erreicht. Zuletzt musste sie sich allerdings an die europäischen Sandplätze gewöhnen, in Madrid und Rom verlor sie bereits ihre Auftaktmatches.