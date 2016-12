Ernests Gulbis gewinnt in Nizza

Ernests Gulbis gewann glatt in zwei Sätzen

Der Lette Ernests Gulbis (25) hat seinen sechsten Titel auf der Tennis-Tour gewonnen. Gulbis setzte sich im Finale des Sandplatzturniers von Nizza gegen Federico Delbonis aus Argentinien 6:2, 7:6 (7:5) durch und feierte bereits seinen zweiten Turniersieg in dieser Saison.



Deutsche Tennisprofis waren beim Vorbereitungsturnier auf die French Open in Paris (25. Mai bis 8. Juni) nicht am Start.





