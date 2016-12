Chicago Blackhawks geraten nach Niederlage gegen Los Angeles Kings in Rückstand

Die Los Angeles Kings übernahmen die Führung in der Playoff-Serie

Stanley-Cup-Gewinner Chicago Blackhawks ist in der Finalserie der Western Conference unter Druck geraten. Der Titelverteidiger verlor in der NHL Spiel drei bei den Los Angeles Kings mit 3:4 und liegt vor Spiel vier am Montag erneut in Kalifornien in der Serie best of seven mit 1:2 in Rückstand. Im Osten führen die New York Rangers gegen Rekordchampion Montreal Canadiens mit 2:1.



Die Blackhawks erwischten in L.A. einen guten Start und gingen im ersten Drittel durch zwei Treffer von Jonathan Toews zweimal in Führung. Die Kings glichen durch Slava Voynov und Jeff Carter jeweils aus und zogen durch Tyler Toffoli und Drew Doughty sogar auf 4:2 davon. Der Anschlusstreffer von Chicago durch Patrick Sharp fünf Sekunden vor der Schlusssirene kam zu spät.



"Wir wissen, dass wir da rauskommen können, wissen, was wir tun müssen", sagte Chicagos Doppel-Torschütze Toews, räumte aber ein: "Es sicher keine ideale Situation, so wollten wir es sicher nicht haben."

