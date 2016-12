Angelique Kerber und Annika Beck am Sonntag gefordert

Angelique Kerber peilt den Turniersieg an

Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber startet am Sonntag in die French Open (bis 8. Juni).



Neben der Weltranglistenneunten aus Kiel ist auch Annika Beck (Bonn) am ersten Turniertag des Grand Slams in Paris gefordert. Kerber trifft auf dem Court Suzanne Lenglen, dem zweitgrößten Platz der Anlage am Bois de Boulogne, auf die Polin Katarzyna Piter. Beck bekommt es auf Nebenplatz 7 mit Zwetana Pironkowa (Bulgarien) zu tun.





Weitere Tennis Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 10:15 Tennis Nach Messerattacke! Kvitova vor langer Zwangspause Die gute Nachricht vorneweg: Petra Kvitova wird nach der abscheulichen Messerattacke wieder Tennisspielen können. Doch nach einer langen Operation droht der Linkshänderin eine lange...

21.12. 13:34 Tennis Kerber nach Kvitova-Überfall geschockt Angelique Kerber hat "vollkommen geschockt" auf die Messer-Attacke auf Petra Kvitova reagiert. "Es ist einfach nur schrecklich und unbegreiflich. Ich bin in Gedanken bei Petra und hoffe,...

Die weiteren 14 deutschen Tennisprofis im Hauptfeld der French Open greifen erst am Montag und Dienstag ins Geschehen ein. Das Sandplatzturnier im Stade Roland Garros ist das einzige der vier Grand Slams, das bereits am Sonntag beginnt. - Der Spielplan (mit deutscher Beteiligung) im Überblick:3. Spiel auf Platz 7: Annika Beck (Bonn) - Zwetana Pironkowa (Bulgarien)4. Spiel auf Suzanne Lenglen: Angelique Kerber (Kiel/Nr. 8) - Katarzyna Piter (Polen)