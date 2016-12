Adam Scott setzt Aufholjagd fort

Adam Scott liegt aktuell auf dem elften Rang

Nach einem schwachen Start in das Crowne Plaza Invitational in Texas setzt der Weltranglistenerste Adam Scott auch am dritten Tag seine Aufholjagd weiter fort. Durch eine 66er Runde blieb er nicht nur vier unter Par, sondern liegt mit 205 Schlägen nun bereits auf Rang elf. Zur Spitze, die aus dem Quartett David Toms (USA), Chad Campbell (USA), Chris Stroud (USA) und Hideki Matsuyama (Japan) besteht, fehlen ihm zudem nur zwei Schläge.



Trotz der aussichtsreichen Position zeigte sich der Australier im Anschluss nicht wirklich zufrieden: "Ich habe das Momentum verloren", so der 33-Jährige, "ich hatte nach dem guten Start die Möglichkeit zu einer niedrigen Runde, habe das aber nicht durchgehalten. Ich bin ein bisschen enttäuscht."



Deutsche Profis sind beim mit 4,7 Millionen Euro dotierten PGA-Turnier nicht am Start.

