Medien: Bayern-Nachwuchsspieler Alessandro Schöpf steht vor Engagement bei Borussia Mönchengladbach

Alessandro Schöpf durfte bereits mehrmals bei den Profis mitspielen

Alessandro Schöpf vom FC Bayern München könnte bald Borussia Mönchengladbach verstärken. Gegenüber Medienvertretern bestätigte er Interesse und zeigte sich nicht abgeneigt.



"Es kann sein, dass ich ausgeliehen werde", erklärte Schöpf auf die Frage nach seiner Zukunft. Er nannte sogar einen konkreten Verein - für "ein oder zwei Jahre" könnte es nach Gladbach gehen. "Aber das müssen die Bosse entscheiden", fügte er an.



Derzeit spielt der 20-Jährige noch für die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 33 Spielen elf Tore und war an weiteren vier beteiligt. Zu einem Einsatz bei den Profis kam es jedoch nicht. Jedoch hatte er im November einen Vertrag bis 2016 bei der ersten Mannschaft unterzeichnet.

