Zukunft des ATP-Turniers in Düsseldorf weiter fraglich

Dietloff von Arnim (l.) kämpft um das Düsseldorfer Turnier

Die Zukunft des ATP-Turniers in Düsseldorf steht weiter in Frage. Ohne Titelsponsor werde es schwierig, die Veranstaltung im kommenden Jahr erneut durchzuführen, betonte Turnierdirektor Dietloff von Arnim am Finaltag im Rochusclub. "Wir wollen und müssen einen Titelsponsor finden", sagte von Arnim und kündigte an: "Wir kämpfen um 2015."



Zwei Interessenten, "international aufgestellt, aber mit lokalem Bezug", waren in dieser Woche am Rolander Weg zu Gast, um Gespräche über eine Zusammenarbeit zu führen. Es gehe um eine Summe zwischen 800.000 und einer Million Euro, sagte von Arnim. Die übrigen Sponsoren und TV-Partner Eurosport hätten bereits zugesagt: "Der Tisch ist gedeckt, irgendwer muss jetzt nur noch den Kuchen mitbringen."

Erfolg bisher überschaubar

Weitere Tennis Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 10:15 Tennis Nach Messerattacke! Kvitova vor langer Zwangspause Die gute Nachricht vorneweg: Petra Kvitova wird nach der abscheulichen Messerattacke wieder Tennisspielen können. Doch nach einer langen Operation droht der Linkshänderin eine lange...

21.12. 13:34 Tennis Kerber nach Kvitova-Überfall geschockt Angelique Kerber hat "vollkommen geschockt" auf die Messer-Attacke auf Petra Kvitova reagiert. "Es ist einfach nur schrecklich und unbegreiflich. Ich bin in Gedanken bei Petra und hoffe,...

Im vergangenen Jahr hatte der Rochusclub erstmals ein ATP-Einzelturnier in Düsseldorf ausgetragen, als Nachfolger der Team-WM (1978 bis 2012). Der Erfolg der Veranstaltung ist bislang überschaubar, in der Woche vor den French Open in Paris fehlen die großen Namen und auch der Zuschauerzuspruch war bis zum Finale zwischen Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Ivo Karlovic (Kroatien) bescheiden.Düsseldorf ist neben den Turnieren in Hamburg, Halle/Westfalen, München und Stuttgart das fünfte deutsche ATP-Event. Mehr Profiturniere richten auf der Welt nur die USA aus.