Weltranglistenerster Adam Scott gewinnt in Fort Worth vor Jason Dufner

Adam Scott (r.) bekommt den Siegerpokal überreicht

Der neue Weltranglistenerste Adam Scott hat seine Aufholjagd in Fort Worth/Texas gekrönt und das PGA-Turnier gewonnen. Der Australier wiederholte auf der Schlussrunde seine 66 vom Vortag und sicherte sich mit insgesamt 271 Schlägen den Sieg im Playoff gegen Jason Dufner.



Scott hatte Tiger Woods erst vor wenigen Tagen als Spitzenreiter der Weltrangliste abgelöst und war zwischendurch eigentlich schon abgeschlagen. Der 29-Jährige hatte vor der Schlussrunde noch auf Rang elf und zum Auftakt sogar nur auf Platz 64 gelegen. Auf der Schlussrunde gelang ihm aber unter anderem ein 13-Meter-Putt auf der 14.



Dufner spielte auf der Schlussrunde ebenfalls eine 66 und sicherte sich mit einem Birdie auf der 18 das Playoff. Die beiden Kontrahenten mussten drei Extra-Löcher spielen, bevor Scott mit einem Birdie am dritten Loch triumphierte. "Er ist schwer zu schlagen", sagte Dufner, bis Sonntag noch die Nummer 15 der Welt. "Er ist ein großartiger Spieler. Und man kann sich kaum konzentrieren, weil er auch noch so gut aussieht."



"Das ist eine sehr besondere Woche für mich, egal was hier passierte. Aber hier zurück ins Turnier zu finden - es ist eine echte Ehre hier zu gewinnen", sagte Scott, der für seinen Triumph rund 840.000 Euro bekommt. "Aber es war wie immer auch ein bisschen Glück dabei. Hoffentlich kann ich die Nummer eins noch mindestens eine Woche halten."



Geteilter Dritter wurden Nicholas Thompson und Freddie Jacobsen mit einem Schlag Rückstand. Deutsche Golfer waren nicht am Start.

Korda gewinnt in Mobile

Weitere Golf Top News alle Sport Top News des Tages

13.12. 19:02 Golf Henrik Stenson ist Europas Golfer des Jahres Ehrung für Henrik Stenson. Der Schwede ist zum zweiten Mal nach 2013 zu Europas Golfer des Jahres gewählt worden. Dies teilten die Verantwortlichen der European Tour am Dienstag...

11.12. 13:15 Golf Zweiter Triumph für English/Kuchar in Naples Harris English und Matt Kuchar haben den Franklin Templeton Shootout vor Steve Stricker und Jerry Kelly mit einem Schlag Vorsprung auf dem Tiburon Golf Club auf dem Ritz-Carlton Golf...

11.12. 11:56 Golf Brazel gewinnt engen Schlussspurt zum Jahresabschluss Sam Brazel hat die Hong Kong Open und damit das letzte Event der European Tour in dieser Saison für sich entschieden. Der Australier setzte sich erst am letzten Loch gegenüber der...

Jessica Korda hat derweil das Turnier der US-Damen-Tour in Mobile/Alabama gewonnen. Die 21 Jahre alte Amerikanerin spielte auf der letzten Runde auf dem Par-72-Kurs sieben Schläge unter Par und sicherte sich mit insgesamt 268 Schlägen den Sieg. Nur einen Schlag dahinter (269) landete Anna Nordqvist aus Schweden.Für Korda war der Sieg bei der mit 1,3 Milionen Dollar (rund 950.000 Euro) dotierten Veranstaltung der zweite Saisonerfolg nach ihrem Sieg Ende Januar auf den Bahamas.Caroline Masson (25) aus Gladbeck war bereits wie im Vorjahr nach der zweiten Runde am Cut gescheitert.