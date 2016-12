Stars von Real Madrid feiern bis in den frühen Morgen

Real Madrid sicherte sich den zehnten Titel

Die Stars des neuen Champions-League-Siegers Real Madrid haben ihren Triumph von Lissabon bis in die frühen Morgenstunden ausgekostet. Nach der Rückkehr in die spanische Hauptstadt eilten Sami Khedira und Co. zum Cibeles-Brunnen im Zentrum der Stadt, wo sie am Sonntagmorgen gegen sechs Uhr von Tausenden Fans gefeiert wurden. Real hatte sich mit einem 4:1 (1:1, 0:1) n.V. im Endspiel gegen Stadtrivale Atlético zum zehnten Mal den Henkelpott gesichert.





Bei den Feierlichkeiten in der spanischen Hauptstadt wurden laut offiziellen Angaben insgesamt 233 Personen verletzt, 37 musste sich wegen kleinerer Blessuren im Krankenhaus behandeln lassen."Wir haben den Indios gezeigt, wer in der Hauptstadt das Sagen hat", rief Torschütze Sergio Ramos den Massen in Anspielung an den Spitznamen der Atlético-Fans zu. Der spanische Nationalverteidiger hatte Real mit seinem Treffer in der Nachspielzeit in die Verlängerung gerettet. Zurück in Madrid, gab er den Einpeitscher und kletterte auf das Haupt der griechischen Göttermutter Kybele inmitten der Anlage. Am Sonntagabend (ab 21.30 Uhr) sollte die Party mit einem Triumphzug von Reals Estádio Bernabéu durch die Stadt weitergehen.