Spanien baut Führung in UEFA-Fünf-Jahres-Wertung aus

Real Madrid feierte gegen Atletico den CL-Titel

Mit dem Ausgang der Fünfjahreswertung der UEFA hatte Deutschland angesichts des rein spanischen Champions-League-Finales zwischen Real Madrid und Atletico Madrid (4:1 n.V.) nichts mehr zu tun, sicherte sich aber den dritten Platz hinter Spanien und England.



Damit darf die Bundesliga auch 2015/16 drei Feststarter und einen Qualifikanten in die Champios League schicken. Zudem stehen ihr weitere drei Startplätze in der Europa League zu.



Allerdings erzielte die Bundesliga mit nur 14,714 Punkten das schlechteste Ergebnis der letzten fünf Jahre, was vor allem auf das Scheitern des VfB Stuttgart in der Qualifikation zur Europa League zurückzüführen ist. Das kostete wertvolle Bonuspunkte.

Spanien legt zu

Die Abschlusstabelle der UEFA-Fünfjahreswertung nach der Saison

Weitere International Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 23:14 Fußball | International Last-Minute-Ausgleich rettet Napoli einen Punkt Der AC Florenz trennt sich am 18. Spieltag der Serie A 3:3 (0:1) mit dem SSC Neapel. Lorenzo Insigne (25.) und Dries Mertens (68.) brachten die Gäste zwei Mal in Führung, Federico...

22.12. 22:50 Fußball | International Roma dreht Partie gegen Chievo Am 18. Spieltag der Serie A gewann der AS Rom gegen Chievo Verona mit 2:1 (1:1). Jonathan de Guzman brachte die Gäste in Führung (37.), Stephan El Shaarawy (45.+1) und Edin Dzeko...

22.12. 22:15 Fußball | International Nigeria-Youngster Onyekuru träumt von Arsenal-Wechsel Linksaußen Henry Onyekuru vom belgischen Erstligisten KAS Eupen mischt derzeit kräftig die Liga auf. Wettbewerbsübergreifend hat der 19-Jährige in 22 Spielen bereits zehn Tore...

Zum Vergleich: Die einsam an der Spitze kreisenden Spanier haben 23,000 Punkte geholt, der Zweite England immerhin 16,785. Das jedoch hat nur statistische Bedeutung, weil die Bundesliga erst ab Platz vier einen Startplatz in der Champions League verlieren würde. Der Vorsprung auf Italien beträgt aber beruhigende 14,703 Punkte.Doch zu Beginn der neuen Saison werden die Ergebnisse aus 2009/10 gestrichen. Und da war die Bundesliga mit 18,083 Punkten die stärkste Europas. Wenn ab Juli die Karten neu gemischt werden, startet Deutschland also mit mehr als drei Punkten weniger in die Saison. Der wichtige dritte Platz dürfte dennoch auch für 2016/17 verteidigt werden. Die prestigeträchtige Spitzenposition rückt allerdings weiter in die Ferne.1. Spanien 17,928 18,214 20,857 17,714 23,000 97,7132. England 17,928 18,357 15,250 16,428 16,785 84,7483. Deutschland 18,083 15,666 15,250 17,928 14,714 81,6414. Italien 15,428 11,571 11,357 14,416 14,166 66,9385. Portugal 10,000 18,800 11,833 11,750 9,916 62,2996. Frankreich 15,000 10,750 10,500 11,750 8,500 56,5007. Russland 6,166 10,916 9,750 9,750 10,416 46,9988. Niederlande 9,416 11,166 13,600 4,214 5,916 44,3129. Ukraine 5,800 10,083 7,750 9,500 7,833 40,96610. Belgien 8,700 4,600 10,100 6,500 6.400 36,300