Sohn von Jürgen Klinsmann sorgt für Twitter-Ärger

Jürgen Klinsmann trifft bei der WM auf die deutsche Elf

Der amerikanische Nationaltrainer Jürgen Klinsmann muss sich für seinen vorlauten Sohn entschuldigen. Der 17 Jahre alte Jonathan, selbst Torhüter der U18 der USA, hatte via Twitter hämisch die Nichtnominierung von Starspieler Landon Donovan (32) für die WM in Brasilien kommentiert und damit nicht nur den Zorn seines Vaters auf sich gezogen.



"Ich bin sehr enttäuscht. Ich habe ihn sofort angerufen", sagte Klinsmann senior auf einer Pressekonferenz: "Nach ein paar Minuten hatte er realisiert, was er angerichtet hat. Er kam gerade aus der Schule und scherzte mit seinen Klassenkameraden. Sie sind dann bei Twitter übergeschnappt und haben gar nicht daran gedacht, dass er auch Follower hat..."





"HAHAHAHAHAHAH DONAVAN HAHAHAHAA I DIDNT EVEN NOTICE UNTIL MY PHONE NOTIFIED ME", schrieb Klinsmann junior, übersetzt etwa "Habe das gar nicht mitgekriegt, bis es mir mein Telefon gemeldet hat". Dass er dabei den Namen des amerikanischen Rekordtorschützen (57 Tore) falsch schrieb, war das Tüpfelchen auf dem i. Seinen Account bei Twitter löschte er wenig später.Dabei sei Jonathan eigentlich ein großer Donovan-Fan, sagte Klinsmann, sein Sohn habe sogar ein Trikot von diesem in seinem Zimmer. "Er schuldet ihm eine große, große Entschuldigung. Das war in höchstem Maße respektlos und ich glaube, er hat die größte Social-Media-Lehrstunde erhalten, die er sich vorstellen kann."