SD Eibar steigt erstmals in Primera Division auf

Der SD Eibar kann sich über den Aufstieg ins Oberhaus des spanischen Fußballs freuen

Der spanische Klub SD Eibar feiert im 75. Jahr seines Bestehens den erstmaligen Aufstieg in die Primera División - doch ob er erstklassig spielen darf, ist offen. Der Aufsteiger in die 2. Liga machte seinen Durchmarsch am 40. Spieltag durch ein 1:0 (0:0) gegen Deportivo Alaves zwei Partien vor Saisonende perfekt.



Der Verein aus der baskischen Kleinstadt von 27.000 Einwohnern verfügt allerdings derzeit nur über ein Vermögen von etwa 1,05 Millionen Euro - bis zum August muss er laut Liga-Statuten mindestens 2,1 Millionen Euro vorweisen. Dafür ruft Eibar zu Spenden auf.

Weitere International Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 23:14 Fußball | International Last-Minute-Ausgleich rettet Napoli einen Punkt Der AC Florenz trennt sich am 18. Spieltag der Serie A 3:3 (0:1) mit dem SSC Neapel. Lorenzo Insigne (25.) und Dries Mertens (68.) brachten die Gäste zwei Mal in Führung, Federico...

22.12. 22:50 Fußball | International Roma dreht Partie gegen Chievo Am 18. Spieltag der Serie A gewann der AS Rom gegen Chievo Verona mit 2:1 (1:1). Jonathan de Guzman brachte die Gäste in Führung (37.), Stephan El Shaarawy (45.+1) und Edin Dzeko...