SC Freiburg ersetzt Oliver Baumann durch Roman Bürki

Roman Bürki tritt die Nachfolge von Oliver Baumann an

Der SC Freiburg hat Ersatz für seinen zu 1899 Hoffenheim gewechselten Stammtorhüter Oliver Baumann gefunden. Die Breisgauer verpflichteten WM-Fahrer Roman Bürki vom Schweizer Vize-Meister Grasshopper Zürich.



Der 23-Jährige, der in der Super League insgesamt 111 Spiele absolviert hat, ist in der Schweizer Nationalmannschaft noch ohne Einsatz - er ist dort die Nummer drei hinter Diego Benaglio vom VfL Wolfsburg und Yann Sommer, der bei Borussia Mönchengladbach den zum FC Barcelona abwandernden Marc-André ter Stegen ersetzt.





Weitere Bundesliga Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 19:56 Fußball | Bundesliga Mladenovic wechselt von Köln nach Lüttich Der serbische Linksverteidiger Filip Mladenovic verlässt den 1. FC Köln nach einem Jahr und wechselt zum belgischen Traditionsklub Standard Lüttich. Die Belgier teilten am Donnerstag...

22.12. 16:05 Fußball | Bundesliga Thy kehrt nach Hamburg zurück Angreifer Lennart Thy kehrt auf Leihbasis für den Rest der Saison zum abstiegsbedrohten FC St. Pauli zurück. Die Hamburger und Bundesligist Werder Bremen bestätigten am Donnerstag...

22.12. 14:37 Fußball | Bundesliga Helmes wird Cheftrainer bei Köln-Reserve Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Patrick Helmes ist zumindest bis zum Saisonende zum Cheftrainer der 2. Mannschaft des 1. FC Köln befördert worden. Dies teilten die Rheinländer...

"Wir haben Roman Bürki lange beobachtet und freuen uns sehr, dass der Wechsel zustande gekommen ist", sagte der Freiburger Sportdirektor Jochen Saier. "Roman passt in unser Anforderungsprofil und hat sowohl in der Super League als auch in internationalen Einsätzen für Zürich und die Schweizer U21-Nationalmannschaft schon viel Erfahrung sammeln können."Bürki sprach vom "immensen Reiz" der Bundesliga als Beweggrund für seinen Abschied vom Klub des deutschen Trainers Michael Skibbe. Über Transfermodalitäten und die Vertragsdauer machte der SC Freiburg wie üblich keine Angaben.