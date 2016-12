Russland schlägt Finnland deutlich im WM Finale von Minsk

Alexander Ovechkin steuerte einen Treffer zum Sieg der Sbornaja bei

Nach 95 Tagen hat Rekordweltmeister Russland mit seinem 27. WM-Gold seine Schmach beim olympischen Heimspiel getilgt. Die Sbornaja um Superstar Alexander Ovechkin nahm mit dem 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)-Sieg gegen Finnland im Finale von Minsk erfolgreich Revanche für die bittere 1:3-Pleite im Viertelfinale von Sotschi.



Der gesperrte Trainer Oleg Snarok, der nach seinem Ausraster im Halbfinale gegen Schweden (3:1) auf der Tribüne saß, sah zusammen mit 15.112 Zuschauern in der Minsk Arena die Treffer von Sergej Schirokov (11.), NHL-Torschützenkönig Ovechkin (28.), Stürmerstar Yevgeni Malkin (36.), Danis Saripov (45.) und WM-Scorerkönig Viktor Tichonov (56.). Es war der zehnte Sieg im zehnten WM-Spiel für das überragende Team der 78. Weltmeisterschaft und der vierte Titel in sieben Jahren. Für den Olympiadritten Finnland trafen Iiro Pakarinen (20.) und Olli Palola (27.).



Der ehemalige deutsche Zweitligaspieler Snarok hatte am Samstag Richtung schwedischer Bank mit der rechten Hand angedeutet, die Kehle durchzuschneiden. Die IIHF wertete die Geste als "obszön". "Für eine angedeutete Todesdrohung ist in unserem Spiel kein Platz", sagte IIHF-Präsident René Fasel. Der 51-Jährige durfte vor und während des Spiels zu seinen Spielern keinen Kontakt aufnehmen und auch nicht an der Medaillenzeremonie teilnehmen. Dennoch feierte er mit der Goldmedaille um den Hals inmitten seiner Spieler auf dem Eis. Kapitän Owetschkin nahm den WM-Pokal unter dem Jubel der zahlreichen russischen Fans aus Fasels Händen in Empfang.

Schweden verdirbt Jagr-Abschied

Ovetshkin mit dem Ausgleich

Zuvor hatte der entthronte Weltmeister Schweden Altstar Jaromir Jagr den Abschied von der WM-Bühne verdorben und sich selbst mit Bronze getröstet. Die Tre Kronor siegten im kleinen Finale 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) gegen Tschechien und gewannen die fünfte WM-Medaille in sechs Jahren. Der 42-jährige Jagr, der noch eine NHL-Saison dranhängt, erklärte nach der Schlusssirene: "Das war mein letztes Spiel für Tschechien, ich werde nicht mehr für mein Land spielen."In einem sehr hitzigen Endspiel, das vom Iserlohner Lars Brüggemann an der Seite des Amerikaners Keith Kaval souverän geleitet wurde, trafen Sergej Bobrowski und Pekka Rinne aufeinander, die beiden besten WM-Torhüter. Rinne parierte glänzend gegen Malkin und Owetschkin (10.), ehe er gegen Schirokows Schlenzer ins lange Eck machtlos war. Bobrowski hatte zunächst Glück, als Palola die Latte traf (19.). Drei Sekunden vor der ersten Drittelpause schoss ihm Pakarinen den Puck durch die Beine.Nach Palolas Powerplay-Treffer glich Ovetshkin mit seinem 31. Tor im 64. WM-Spiel postwendend aus. Malkins 26. WM-Treffer bei 5:3-Überzahl brachte den Favoriten endgültig in die Goldspur.Joakim Lindström (5.), Simon Hjalmarsson (16.) und Mikael Backlund (49.) hatten zuvor vor 14.001 Zuschauern die Tore für die Schweden erzielt. Jagr verabschiedete sich nach neun Weltmeisterschaften und vier Olympischen Spielen für Tschechien. Der Außenstürmer ist Mitglied im sogenannten Triple Gold Club, weil er nicht nur mit den Pittsburgh Penguins zweimal den Stanley Cup gewann (1991 und 1992), sondern auch olympisches Gold 1998 in Nagano und die WM-Titel 2005 und 2010.