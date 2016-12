Russland im WM-Finale gegen Finnland ohne Trainer Oleg Snarok

Oleg Snarok (M.) kann seiner Mannschaft im Finale nicht helfen

Rekordweltmeister Russland muss im Finale der WM in Minsk auf seinen Trainer Oleg Snarok verzichten. Der ehemalige deutsche Zweitligaspieler wurde vom Weltverband IIHF für das Endspiel am Sonntagabend gegen Finnland nach seinem Ausraster kurz vor Ende des Halbfinales gegen Schweden (3:1) gesperrt. Snarok hatte Richtung schwedischer Bank mit der rechten Hand angedeutet, die Kehle durchzuschneiden.



Nach einem Foul von Mikael Backlund an Sergej Plotnikow war es zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen dem schwedischen Co-Trainer Rikard Grönborg und Snarok gekommen. Die IIHF wertete Snaroks Geste als "obszön". Der Coach der Sbornaja darf weder vor noch während oder nach dem Spiel mit seinen Spielern Kontakt aufnehmen und auch nicht an der Medaillenzeremonie teilnehmen. Auch Grönborg wurde für das kleine Finale am Sonntagnachmittag gegen Tschechien gesperrt.



"Für eine angedeutete Todesdrohung ist in unserem Spiel kein Platz", sagte IIHF-Präsident René Fasel, "es ist wirklich schade, dass wir am Ende eines solch fantastischen Turniers einen derart inakzeptables Verhalten zweier Trainer hatten."

Weitere Eishockey Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 18:55 Eishockey DEL: Bremerhaven holt US-Angreifer Hoeffel Die Fischtown Pinguins Bremerhaven aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Angreifer Mike Hoeffel von den zweitklassigen Eispiraten Crimmitschau verpflichtet.Der 27 Jahre alte...

22.12. 15:48 Eishockey DEB-Team testet gegen Lettland Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft bei ihrer Generalprobe für die WM in Köln und Paris (5. bis 21. Mai) in zwei Länderspielen auf Lettland. Dies teilte der DEB am...