Ronaldo kritisiert Regierung wegen Verzögerungen bei WM 2014: 'Eine Schande für unsere Leute'

Ronaldo macht die brasilianische Regierung für die Verzögerungen verantwortlich

Brasiliens Fußball-Legende Ronaldo hat die Regierung für die zahlreichen Verzögerungen bei den Vorbereitung für die WM verantwortlich gemacht. "Diese Verzögerungen bei den Arbeiten an der Infrastruktur sind wirklich eine Schande für unsere Leute" sagte der WM-Rekordtorschütze in einem Interview mit dem Magazin "Valor" und attackierte die aktuelle Regierung.



"Die Menschen sollten verstehen: Es liegt an der Regierung. Die Regierung, die sie selbst gewählt haben. Es hat nichts mit Fußball oder der Weltmeisterschaft zu tun", sagte Ronaldo, der Teil des WM-Organisationskomitees ist.

