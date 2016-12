Real Madrid jetzt auch Rekordsieger der neuen Champions League

Real Madrid ist Rekordsieger der CL

Der spanische Rekordmeister Real Madrid ist nach dem Triumph im Endspiel der Champions League gegen Stadtrivale Atlético (4:1 n.V.) jetzt auch Rekordsieger der neuen Königsklasse. Mit vier Titeln (1998, 2000, 2002, 2012) führt Madrid die Rangliste der Klubs an, die den Henkelpott seit der Reform des Wettbewerbs 1992 am häufigsten gewonnen haben.



Auf Platz zwei folgen der AC Mailand (1994, 2003, 2007) und der FC Barcelona (2006, 2009, 2011) mit je drei Erfolgen. Der entthronte Titelträger Bayern München gewann die begehrte Trophäe seit der Reform wie Manchester United (1999, 2008) zweimal (2001, 2013), Borussia Dortmund wie sieben andere Klubs einmal (1997). Real führt mit sechs Erfolgen auch die Siegerliste im alten Europapokal der Landesmeister an.





Beim insgesamt zehnten Coup der Königlichen reihte sich indes Nationalspieler Sami Khedira als vierter Spieler in die Riege deutscher Profis ein, die die Champions League (seit 1992) mit einem ausländischen Klub gewannen. Das glückte zuvor bereits Rudi Völler bei der Premiere 1993 mit Olympique Marseille, Bodo Illgner 1998 und 2000 ebenso mit Real (beim ersten Mal mit Trainer Jupp Heynckes) sowie Didi Hamann 2005 mit dem FC Liverpool.