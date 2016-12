RB Leipzig ändert sein Logo nach Einigung im Lizenztstreit

RB Leipzig trägt in Zukunft ein neues Logo auf der Brust

Zweitliga-Aufsteiger RB Leipzig hat sein Logo heimlich, still und leise verändert. Ohne vorherige Ankündigung oder erklärende Worte prangte das leicht modifizierte Logo am Montag auf der Facebook- und Twitter-Seite des Klubs. Die Änderung war eine Bedingung der DFL, damit der von einem österreichischen Getränkehersteller finanzierte Verein die Zweitliga-Lizenz erhält.



Im neuen Logo ist die gelbe Sonne im Hintergrund der beiden roten Bullen verschwunden, sie ist zentraler Bestandteil des Firmenlogos des Sponsors (Red Bull). Der Ball im Emblem wird dafür größer. Die Abkürzung "RB", die offiziell für RasenBallsport steht, aber auch Bezug auf den Sponsorennamen nimmt, ist in die untere Zeile zum Wort "Leipzig" gerückt und wird nicht mehr durch eine rote Färbung hervorgehoben.



Nach dem Ende des Lizenzstreits mit der DFL sind die Leipziger auch dazu verpflichtet, ihre Gremien künftig mit "mehrheitlich unabhängigen Persönlichkeiten" zu besetzten. Allerdings bleibt der Klub wohl ein exklusiver Verein. Von der zunächst ebenfalls geforderten Öffnung für weitere Mitglieder war zuletzt keine Rede mehr. Angeblich soll es nur neun stimmberechtigte Mitglieder geben, der Jahresbeitrag beträgt 800 Euro.

Weitere 2. Bundesliga Top News alle Sport Top News des Tages