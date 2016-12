Pressestimmen zum CL-Finale zwischen Real Madrid und Atletcio Madrid

Gareth Bale sorgte mit seinem Treffer für die Vorentscheidung

Real Madrids zehnter Titel sorgte auch bei der internationalen Presse für viel Aufsehen. Mit dabei: Der "Prince of Wales" und der Geist von Katsche Schwarzenbeck. Die Pressestimmen im Überblick.

SPANIEN

ENGLAND

ITALIEN

FRANKREICH

PORTUGAL

USA

ÖSTERREICH:

SCHWEIZ:

NIEDERLANDE

Weitere Champions League Top News alle Sport Top News des Tages

12.12. 20:57 Fußball | Champions League Drei deutsche Champions-League-Spiele live im ZDF Drei von vier Achtelfinalspielen mit deutscher Beteiligung in der Fußball-Champions-League werden mittwochs live im ZDF übertragen. Zunächst wird am 15. Februar das Hinspiel von...

12.12. 12:26 Fußball | Champions League Bayern gegen Arsenal, BVB im Glück Es hätte deutlich schlimmer kommen können. Die drei Bundesligisten gehen den großen Favoriten FC Barcelona und Titelverteidiger Real Madrid im Achtelfinale der Champions League aus...

09.12. 20:41 Fußball | Champions League Neue Anstoßzeiten ab der Saison 2018/19 Das Exekutivkomitee der UEFA hat in Nyon die Reform der Champions League verabschiedet. Wichtigste Neuerung ab der übernächsten Saison sind die Anstoßzeiten in der Königsklasse: In...

"Atlético Madrid erlitt erneut die Grausamkeit des Fußballs in einem europäischen Finale.""La Decima musste besonders sein und das war es. Es konnte nicht einfach ein weiterer Pokal sein, ein Sieg wie jeder andere oder eine ähnliche Freude.""40 Jahre später verliert Atlético Madrid erneut ein europäisches Cup-Finale. 40 Jahre später tun sie das mit einem sehr ähnlichen Verlauf wie 1974, als ein Tor von Schwarzenbeck die Entscheidung in einem Spiel erzwang, in dem Bayern keinen Widerstand leistete.""Real Madrids Legende wächst. Der Europapokal war historisch bedeutsam, weil er Real Madrid zum zehnten Mal krönte, zum König der Könige.""Gareth Bale schickt Real Madrid ins Champions-League-Traumland mit einem dramatischen Nachspielzeit-Treffer.""Der Prinz von Wales ist jetzt der König von Europa. Bale gewinnt den Europacup für Real und Ronaldo schießt mit seinem späten Strafstoß Real zur La Decima.""Real Madrid besiegelt La Decima als Atlético die Puste ausgeht.""Real Madrid und Carlo Ancelotti verewigen sich mit dem Champions-League-Sieg in den Geschichtsbüchern.""Im letzten Jahrzehnt hatte keiner unter den reichsten Klubs des Planeten auf internationaler Ebene so wenig gewonnen wie Real Madrid. Nicht einmal mit José Mourinho hatte sich die Lage gebessert. Carlo Ancelotti hat auf den Trümmern einer gespaltenen Mannschaft Wiederaufbauarbeit geleistet und dem Team Vertrauen und Zuversicht zurückgegeben. Jetzt ist die Barca-Phase zu Ende, eine neue Ära beginnt in Europa unter Ancelottis Zeichen.""Real Madrid hätte von einem derartigen Triumph nur träumen können. Ancelotti feiert seinen dritten Champions-League-Titel als Trainer nach einem Derby mit unendlicher Spannung. Der Stierkampf in Lissabon ist ein legendäres Match. Real hatte de facto die Partie schon verloren. Doch mit einer Aufholjagd, die unvergesslich bleiben wird, verwirklicht Real Madrid einen Traum.""Der bestbezahlte Spieler in der Fußballgeschichte - Mister 100 Millionen Gareth Bale - hat in der 110. Minute das CL-Finale besiegelt, nachdem er drei Gelegenheiten vergeben hatte. Atlético kann mit Stolz das Stadion verlassen.""Real Madrid verdankt diesen Titel der hartnäckigen Geduld Ancelottis, der eine Mannschaft neu gestaltet und aus jedem Spieler das Beste herausgeholt hat.""Eine verrückte Nacht in Madrid.": "Real Madrid sind die Besten der Besten.": "Real Madrid schlägt Atlético Madrid und krönt sich zum Champion Europas.""Gareth Bales' Tor verhilft Real Madrid zu seinem zehnten Champions-League-Titel.""Real Madrid holt La Decima.""Königlicher Triumph: Real krallt sich La Decima.": "Real holt zehnten Champions-League-Titel.""Real hat endlich den Zehnten."