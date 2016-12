Paul Breitner schätzt deutschen WM-Kader stark genug ein

Paul Breitner glaubt an die Stärke des DFB-Kaders

Der ehemalige Welt- und Europameister Paul Breitner hat trotz der aktuellen Verletzungssorgen bei der deutschen Nationalmannschaft keine Bedenken im Hinblick auf den WM-Start.



"Selbst, wenn ein oder zwei der Verletzten nicht hundertprozentig fit werden, haben wir einen so starken Kader, dass der ein oder andere ziemlich gleichwertig ersetzt werden kann", sagte Breitner in einem Interview mit "SSNHD": "Die Spieler, die jetzt noch lädiert sind, werden in den nächsten Tagen wieder fit werden. Dazu haben wir mit Dr. Müller-Wohlfahrt möglicherweise die beste medizinische Abteilung, die sich eine Fußballmannschaft vorstellen kann."

Weitere WM 2014 Top News alle Sport Top News des Tages

21.12. 16:05 Fußball | DFB-Team DFB-Boss Grindel bewirbt sich für FIFA-Council DFB-Präsident Reinhard Grindel wird sich um die durch den Rücktritt von Wolfgang Niersbach frei gewordene Stelle im FIFA-Council bewerben. Der Deutsche Fußball-Bund teilte am Mittwoch...

21.12. 15:06 Fußball | DFB-Team Bewerbungsfrist für Niersbach-Stelle endet am 5. Januar DFB-Präsident Reinhard Grindel kann sich in den Weihnachtsferien überlegen, ob er bereits im April für die durch den Rücktritt von Wolfgang Niersbach frei gewordene Stelle im...