Novak Djokovic startet Mission Titelgewinn bei French Open erfolgreich gegen Joao Sousa

Novak Djokovic hat seine Auftaktaufgabe gegen Sousa souverän gemeistert

Der Weltranglistenzweite Novak Djokovic hat seine Mission Titelgewinn bei den French Open in Paris mit einer überzeugenden Vorstellung gestartet. Der serbische Schützling von Coach Boris Becker machte beim 6:1, 6:2, 6:4 in der ersten Runde gegen Joao Sousa (Portugal) kurzen Prozess.



Djokovic, dem unter anderem neun Asse gelangen, benötigte 1:50 Stunden für seinen ungefährdeten Erfolg. In der Box auf dem Court Philippe Chatrier spendete Becker immer wieder Applaus und zeigte nach dem verwandelten Matchball von Djokovic die berühmte Faust.

Weitere Tennis Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 10:15 Tennis Nach Messerattacke! Kvitova vor langer Zwangspause Die gute Nachricht vorneweg: Petra Kvitova wird nach der abscheulichen Messerattacke wieder Tennisspielen können. Doch nach einer langen Operation droht der Linkshänderin eine lange...

21.12. 13:34 Tennis Kerber nach Kvitova-Überfall geschockt Angelique Kerber hat "vollkommen geschockt" auf die Messer-Attacke auf Petra Kvitova reagiert. "Es ist einfach nur schrecklich und unbegreiflich. Ich bin in Gedanken bei Petra und hoffe,...

Der Triumph in Roland Garros fehlt dem 27-Jährigen noch in seinem Grand-Slam-Portfolio. "Ich gebe nicht auf, an meine Chance zu glauben", sagte der sechsmalige Major-Gewinner Djokovic, während Becker betonte: "Das Ziel ist es, die French Open zu gewinnen. Da braucht man nicht um den heißen Brei reden."Die Vorzeichen stehen nicht schlecht: Im Finale von Rom hatte Djokovic zuletzt Sandplatzkönig Rafael Nadal (Spanien/Nr. 1) auf dessen Lieblingsbelag besiegt. Jenen Nadal, der bei den French Open mit acht Titeln in den vergangenen neun Jahren Rekordsieger ist und in Paris nur eins seiner insgesamt 60 Matches verloren hat.