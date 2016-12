Meister Miami Heat im Conference-Finale gegen Indiana Pacers erstmals vorn

LeBron James kam auf starke 26 Punkte

Die Miami Heat haben im Finale der Eastern Conference der NBA gegen die Indiana Pacers erstmals die Führung übernommen. Das Team um die Superstars LeBron James und Dwyane Wade feierte im ersten Duell vor eigenem Publikum einen 99:87-Erfolg und liegt damit in der Serie best of seven mit 2:1 vorn. In der Finalserie des Westens führen die San Antonio Spurs gegen die Oklahoma City Thunder mit 2:0.



Die Heat konnten sich in Match drei erneut auf ihre Stützen verlassen. LeBron James steuerte 26 Punkte und sieben Assists bei, Wade kam auf 23 Zähler und vier Assists. Bei Indiana, das im ersten Viertel stark gestartet war, war Allstar Paul George mit 17 Punkten bester Werfer.





"Es war schön zu sehen, wie wir uns im zweiten Viertel zurückgekämpft haben und unsere Stärken gezeigt haben", sagte Miamis Coach Erik Spoelstra. Spiel vier findet am Montag erneut in Florida statt.