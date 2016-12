Martin Kaymer verbessert sich, Marcel Siem verspielt bessere Platzierung in Surrey

Martin Kaymer konnte sich leicht verbessern

Martin Kaymer hat sich nach der schwachen Runde am Vortag wieder gesteigert und genau wie Marcel Siem vor dem Schlusstag der PGA Championship im englischen Surrey alle Chancen auf eine Platzierung unter den besten Zehn hoffen. Kaymer liegt nach einer starken 69er-Runde auf dem Platz des Wentworth Club auf dem geteilten 18. Rang. "Ich habe gut gespielt, viele Chancen gehabt, aber wenig Putts reingemacht. Generell waren wie am ersten Tag viele gute Schläge dabei", sagte er im Anschluss gegenüber "Golf.de".



Nach einem abschließenden Birdie und dem Sprung auf vier unter Par formulierte der Mettmeyer sein Ziel für die Schlussrunde:"Aufgrund der Runde am Freitag habe ich mich ein bisschen nach hinten gehauen. Mein Ziel ist aber schon die Top 10. Wäre schön, wenn ich es dieses Jahr schaffen würde.“

Björn allein auf weiter Flur

Auch Marcel Siem spielte eine solide dritte Runde. Mit 72 Schlägen lag er am Ende bei Even Par, Allerdings verspielte der 33-Jährige mit zwei Bogeys auf den letzten vier Löchern eine bessere Ausgangslage und fiel neun Positionen zurück. Der Rückstand auf Rang sieben beträgt für die beiden Deutschen nur drei Schläge. Der dritte deutsche Starter Maximilian Kieffer war am Cut gescheitert.An der Spitze zieht Thomas Björn einsam seine Kreise. Mit einer 67 hat der Däne mittlerweile fünf Zähler Vorsprung auf Luke Donald. Dahinter rückte das Feld eng zusammen.