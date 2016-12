Markus Smarzoch verlängert beim SSV Jahn Regensburg um ein weiteres Jahr

Markus Smarzoch bleibt dem SSV erhalten

Drittligist SSV Jahn Regensburg setzt weiter auf die Dienste von Offensivspieler Markus Smarzoch. Wie der Tabellenelfte der abgelaufenen Saison am Montag mitteilte, verlängerte der 24-Jährige seinen Vertrag um ein Jahr bis zum 30. Juni 2015. In der abgelaufenen Saison erzielte Smarzoch für Regensburg in 22 Spielen zwei Tore.