Marco Reus und Mario Götze hoffen auf mehr Einsatzzeit

Marco Reus will bei der WM groß aufspielen

Mario Götze (21) und Marco Reus (24) hoffen nach einer persönlich enttäuschenden EM 2012 auf mehr Einsatzzeit bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Brasilien (12. Juni bis 13. Juni).



"Wir wollen unbedingt spielen. Wie oft kann man schon eine WM spielen?", sagte Bayern-Star Götze, der beim Turnier in Polen und der Ukraine nur für zehn Minuten zum Einsatz gekommen war: "Die EM habe ich mir anders vorgestellt, aber das war auch meiner vorherigen Verletzung geschuldet und somit eine andere Situation als jetzt."





Reus will auftrumpfen

Weitere DFB-Team Top News alle Sport Top News des Tages

21.12. 16:05 Fußball | DFB-Team DFB-Boss Grindel bewirbt sich für FIFA-Council DFB-Präsident Reinhard Grindel wird sich um die durch den Rücktritt von Wolfgang Niersbach frei gewordene Stelle im FIFA-Council bewerben. Der Deutsche Fußball-Bund teilte am Mittwoch...

21.12. 15:06 Fußball | DFB-Team Bewerbungsfrist für Niersbach-Stelle endet am 5. Januar DFB-Präsident Reinhard Grindel kann sich in den Weihnachtsferien überlegen, ob er bereits im April für die durch den Rücktritt von Wolfgang Niersbach frei gewordene Stelle im...

21.12. 12:07 Fußball | DFB-Team Hrubesch vor Vertragsverlängerung beim DFB Horst Hrubesch steht vor einer Vertragsverlängerung beim DFB. "Wir möchten die Zusammenarbeit fortsetzen. Aber wie genau das inhaltlich aussehen würde, ist noch nicht im Detail...

Auch der Dortmunder Reus, der 2012 nur auf zwei Einsätze mit insgesamt 125 Minuten gekommen war, äußerte eine "große Hoffnung zu spielen. Die EM ist zwei Jahre her, seitdem haben wir eine Entwicklung genommen. Wir sind im Rhythmus und sind gut drauf", erklärte er bei der gemeinsamen Pressekonferenz an der Seite seines Kumpels Götze: "Wir wollen jeden Tag besser werden, damit bei der WM kein Weg an uns vorbeigeht."Reus räumte ein, dass es "schwer war, mit der Niederlage im Pokalfinale umzugehen. Aber ich bin noch jung und hoffe, dass ich noch viele Finals spiele." Der BVB hatte das Endspiel des DFB-Pokals mit 0:2 nach Verlängerung gegen die Bayern verloren.Auch deshalb zog der vor der Saison von Dortmund nach München gewechselte Götze ein "definitiv positives Fazit" seiner ersten Saison beim Rekordmeister: "Es gibt das eine oder andere Spiel, das ich gerne noch von Anfang an gespielt hätte, aber wir haben vier von fünf möglichen Titeln gewonnen, von daher kann ich sehr zufrieden sein und bin glücklich."