Lars Bender droht dreimonatige Pause

Lars Bender zog sich im Training eine Verletzung zu

Der verletzte Nationalspieler Lars Bender wird aller Voraussicht nach auch die ersten Wochen der neuen Bundesliga-Saison verpassen. Nach Informationen des kicker muss der defensive Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen wegen seiner am Donnerstag im WM-Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Südtirol erlittenen Oberschenkelverletzung rund drei Monate pausieren.



Der 25-Jährige hatte sich in einem Zweikampf verletzt und eine kombinierte Muskel-Sehnen-Verletzung im oberen Bizeps-Anteil des rechten Oberschenkels erlitten.





Bender wird vermutlich die gesamte Vorbereitung von Bayer Leverkusen verpassen, höchstwahrscheinlich auch für die Qualifikationsspiele zur Champions League (1./2. Juli 2014) ausfallen. Bender wird nun zunächst in der Praxis von DFB-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München intensiv behandelt. Nach nicht absehbarer Zeit wird er dann wieder ins Lauftraining einsteigen.