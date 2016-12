Land Fleesensee wird Home of Laureus Sport for Good Stiftung

Kanonenstart für Laureus im Land Fleesensee

Die Laureus Sport for Good Stiftung Deutschland/Österreich freut sich über einen weiteren starken Partner: Am Samstag wurde das Land Fleesensee bei Berlin zum offiziellen Home of Laureus Sport for Good ernannt. Das Land Fleesensee unterstützt die Laureus Stiftung künftig mit 0,50 Euro pro gespielter Golfrunde im Golf & Country Club Fleesensee und Eintritt ins Land Fleesensee SPA.

Das Schild bekam Geschäftsführer Thomas Döbber-Rüther von den beiden Laureus Botschaftern Stefan Blöcher und Kathi Wörndl und Geschäftsführerin der Laureus Stiftung Deutschland/Österreich Simone Moll überreicht. „Wir freuen uns sehr, die Mission von Laureus, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche über soziale Sportprojekte zu fördern und, als Home of Laureus noch stärker zu unterstützen. Für das Land Fleesensee ist es eine ganz besondere Ehre und Freude, Partner der Laureus Stiftung zu sein“, erklärt Thomas Döbber-Rüther vom Land Fleesensee.



„Für uns als soziale Stiftung ist es sehr wichtig, starke Partner an unserer Seite zu haben, die unsere Arbeit unterstützen. Ich freue mich sehr, dass sich das Land Fleesensee sozial engagieren möchte und sich mit der Idee von Laureus identifiziert“, erklärt Simone Moll, Geschäftsführerin der Laureus Sport for Good Stiftung Deutschland/Österreich.





Das Urlaubsresort Land Fleesensee inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte ist seit der Eröffnung im Jahr 2000 Nordeuropas größte Ferienanlage. Im anerkannten Erholungsort Göhren-Lebbin, auf halbem Weg zwischen Hamburg und Berlin, finden Gäste aller Altersgruppen vier Hotels, einen Golf-Club mit fünf Plätzen sowie eine der größten Day-Spa Einrichtungen Deutschlands mit mehr als 6.000 qm. Neben einem breiten Hotellerie- und Wellnessangebot auf über 500 ha am Fleesensee genießen Urlauber vielfältige Möglichkeiten für die aktive Freizeitgestaltung und eine einzigartige Naturlandschaft.Neben dem Land Fleesensee dürfen sich auch das Hotel Aurelio in der Laureus-Partnerregion Lech-Zürs, das Hotel Grand Tirolia in Kitzbühel sowie der Ortnerhof in Ruhpolding Home of Laureus Sport for Good nennen.Die Laureus Sport for Good Stiftung Deutschland/Österreich unterstützt folgende Projekte: Coole Pänz, Körbe für Köln, Kids for future, Kicking Girls, KICK im Boxring, KICK on Ice, KICK the Ropes, move&do, KICKFORMORE, KidSwing, Mit Pferden stark machen, SportFreunde und Schneetiger.