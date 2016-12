Kroatien muss verletzungsbedingt bei der WM auf Nico Kranjcar verzichten

Nico Kranjcar muss seine WM-Teilnahme absagen

Nächster Rückschlag für die kroatische Nationalmannschaft: Niko Kranjcar vom englischen Aufsteiger Queens Park Rangers fällt wegen einer Muskelverletzung für die WM in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) aus. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte sich im entscheidenden Aufstiegsspiel im Londoner Wembley-Stadion am Samstag gegen Derby County (1:0) eine Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen und war in der 33. Minute ausgewechselt worden.



Nach Mittelfeldspieler Ivo Ilicevic (Hamburger SV) und Linksverteidiger Ivan Strinic ist Kranjcar bereits der dritte Ausfall für das Team von Trainer Niko Kovac. Kroatien spielt bei der WM in der Gruppe A gegen Gastgeber Brasilien, Mexiko und Kamerun.

