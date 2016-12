Junior Nils Dunkel Vierter am Pauschenpferd

Nile Wilson sicherte sich die Goldmedaille

Nachwuchsturner Nils Dunkel aus Erfurt hat bei den Europameisterschaften in Sofia am Pauschenpferd als Vierter nur knapp eine Medaille verpasst.



Der Juniorensieg an diesem Gerät ging an Nile Wilson aus Großbritannien vor dem Russen Sergej Jeltkow und Simone Bresolin aus Italien.

Weitere Mehr Sport Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 23:25 Mehr Sport Hopp-Auftakt: Maximiser in Runde zwei Nachdem Dragutin Horvat bereits die Segel streichen musste, ließ Deutschlands Hoffnungsträger Max Hopp am Donnerstagabend in seinem Erstrundenmatch Vincent Van der Voort kaum eine...

22.12. 20:54 Mehr Sport Mutko fordert Strafen gegen Boykotteure Der umstrittene russische Vize-Ministerpräsident und frühere Sportminister Witali Mutko hat Bestrafungen gegen Sportler und Verbände gefordert, die aufgrund der jüngsten...