Internationaler Gewerkschaftsbund fordert FIFA zu Einflussnahme in Katar auf

Sharan Burrow ist die Generalsekretärin des IGB

Der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) hat zwei Wochen vor Beginn des FIFA-Kongresses in Sao Paulo den Weltverband zu mehr Einflussnahme in Katar aufgefordert. "Die FIFA muss sich fragen, ob sie wirklich Schande über den Fußball bringen will, indem sie die WM 2022 von einem Sklavenstaat ausrichten lässt. Der Verband hat die größte Macht, Druck auszuüben, damit sich etwas in Katar verändert", sagte IGB-Generalsekretärin Sharan Burrow der Welt.



Für Katar sei die WM Teil ihres Modernisierungs-Images, sagte Burrow. "Der Verband muss jetzt Bedingungen dafür stellen, damit die WM 2022 in Katar auch wirklich ausgetragen werden kann. Das Land muss die Koalitionsfreiheit gewährleisten, einen Mindestlohn für alle Arbeiter einführen und ein Überwachungssystem aufbauen, das die Rechte der Arbeitnehmer sichert", sagte die Australierin.



Laut Burrow wird Katar bis 2022 zusätzliche 500.000 Arbeiter brauchen. Ihr Befürchtung: "Es muss jetzt schnell etwas passieren. Ansonsten befürchten wir, dass weitere 4000 Arbeiter sterben müssen." Die Ankündigung der katarischen Regierung, das Kafala oder "Sponsorship-System" reformieren zu wollen, werde nichts verändern, sagte Burrow: "Es sind ja nur Ankündigungen."

Weitere International Top News alle Sport Top News des Tages

22.12. 23:14 Fußball | International Last-Minute-Ausgleich rettet Napoli einen Punkt Der AC Florenz trennt sich am 18. Spieltag der Serie A 3:3 (0:1) mit dem SSC Neapel. Lorenzo Insigne (25.) und Dries Mertens (68.) brachten die Gäste zwei Mal in Führung, Federico...

22.12. 22:50 Fußball | International Roma dreht Partie gegen Chievo Am 18. Spieltag der Serie A gewann der AS Rom gegen Chievo Verona mit 2:1 (1:1). Jonathan de Guzman brachte die Gäste in Führung (37.), Stephan El Shaarawy (45.+1) und Edin Dzeko...