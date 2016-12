Fernando Alonso hofft auf Genesung von Michael Schumacher

Fernando Alonso ist in Gedanken bei Schumacher

Fernando Alonso (Spanien) hat erneut in bewegenden Worten seine Anteilnahme am Schicksal Michael Schumachers ausgedrückt. Beim traditionellen Benefiz-Fußballspiel vor dem Großen Preis von Monaco sei ohne den verunglückten Rekordweltmeister, der sich nach seinem Ski-Unfall und einem künstlichen Koma weiter in einer Aufwachphase befindet, eine "Leere" zu spüren gewesen, sagte der Ferrari-Pilot in der L'Equipe.



"Für uns, die Michael so stark, entschlossen, unbesiegbar kannten, scheint das, was ihm passiert ist surreal. Er war ein Held, sogar für mich als ich noch Kart gefahren bin", sagte der 32-Jährige über seinen einstigen Rivalen: "Wir sind in Gedanken alle bei ihm, und wir warten darauf, dass er zurückkommt."



Schumacher hatte bei dem Skiunfall am 29. Dezember im französischen Méribel ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten und wurde in der Uniklinik Grenoble in ein künstliches Koma versetzt. Ende Januar wurde die Aufwachphase eingeleitet, Anfang April berichtete seine Managerin Sabine Kehm erstmals von "Momenten des Bewusstseins und des Erwachens" bei Schumacher.

