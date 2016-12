Eintracht Braunschweig mit Geldstrafe belegt, Teilausschluss der Fans droht

Einige Anhänger des BTSV überschreiten teilweise die Grenzen der Euphorie

Bundesliga-Absteiger Eintracht Braunschweig ist wegen wiederholten Fehlverhaltens seiner Anhänger während der abgelaufenen Saison vom DFB zu einer Geldstrafe in Höhe von 35.000 Euro verurteilt worden. Zudem droht dem Zweitligisten ein Spiel unter Teilausschluss seiner Fans.



Während des Spiels bei Bayer Leverkusen hatten Zuschauer aus dem Braunschweiger Fanblock Getränkebecher auf das Feld geworfen, beim Derby gegen Hannover 96 wurde Pyrotechnik abgebrannt. Der Teilausschluss wurde vom DFB für elf Monate zur Bewährung ausgesetzt.



Die Braunschweiger kündigten an, die Strafe von seinen Anhängern zivilrechtlich wieder einklagen zu wollen. "In den vergangenen drei Spielzeiten mussten wir aufgrund von Verfehlungen einzelner Personen über 150.000 Euro Geldstrafen an den DFB zahlen, über 100.000 Euro davon alleine in der abgelaufenen Bundesligasaison.



Der drohende Teilausschluss stellt nun den traurigen Höhepunkt hierbei dar", sagte Löwen-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt: "Die Ermittlungen zu beiden Spielen stehen kurz vor dem Abschluss. Die Vorfälle beim Heimspiel gegen Hannover 96 können zum jetzigen Zeitpunkt mindestens zwei Personen konkret zugeordnet werden. In beiden Fällen werden wir die ermittelten Täter zivilrechtlich in Regress nehmen und darüber hinaus Stadionverbote aussprechen."

