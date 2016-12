Dopingprobe: FIFA untersucht alle 25 DFB-Spieler

Profis wie Thomas Müller oder Toni Kroos müssen sich regelmäßig solchen Test unterziehen

Der Weltverband FIFA hat am Montag die deutsche Nationalmannschaft im Trainingslager besucht und allen 25 Spieler Blut- und Urinproben entnommen. Diese Dopingtests werden vor der WM in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) bei allen 32 Teilnehmer-Teams durchgeführt.



Das DFB-Team musste die Trainingseinheit am Montag wegen des FIFA-Besuchs um eine halbe Stunde auf 10.30 Uhr verschieben.

