Didier Deschamps schont Franck Ribery wegen Rückenproblemen bei WM-Test von Frankreich

Franck Ribery hat mit Rückenproblemen zu kämpfen

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps wird im Länderspiel am Dienstag (21.00 Uhr) wohl auf die Dienste von Bayern Münchens Franck Ribery verzichten. "Franck hat schon seit einigen Wochen ein kleines Problem am Rücken. Ich will kein Risiko eingehen", sagte Deschamps am Montag.



Les Bleus treffen bei der WM-Endrunde in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) in der Gruppe E auf Honduras, die Schweiz und Ecuador. Vor dem Turnier testet der Weltmeister von 1998 noch gegen Paraguay (1. Juni) und eine Woche später gegen Jamaika.

