Daniel van Buyten kündigt Rücktritt aus Nationalmannschaft an

Daniel van Buyten will bei der WM einen gelungenen Abschied feiern

Daniel van Buyten wird bei der WM in Brasilien sein letztes großes Turnier mit der belgischen Nationalmannschaft bestreiten. Das erklärte der Verteidiger vom deutschen Meister Bayern München am Samstag in Genk. "Ich werde bald 37. Ich weiß, dass die Stunde des Rücktritts näher rückt", sagte van Buyten.



Van Buyten hatte schon 2002 an der Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea teilgenommen. "Ich habe mit einer WM begonnen und werde mit einer WM aufhören, bei der ich noch einmal das Maximum gebe. Danach ist es besser aufzuhören und Platz für die Jugend zu machen", sagte der Routinier, der in der Bundesliga auch schon für den Hamburger SV spielte.





